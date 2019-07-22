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Bülent Arınç’tan Elazığ ziyareti

Elazığ’ın ulaşım itibariyle belli hinterlanda itibar ettiğini ve ekonomik anlamda daha da güçleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, “Elazığ’ın yurtdışına da hitap edecek gücü var.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
Bülent Arınç’tan Elazığ ziyareti

Elazığ’ın ulaşım itibariyle belli hinterlanda itibar ettiğini ve ekonomik anlamda daha da güçleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, “Elazığ’ın yurtdışına da hitap edecek gücü var. Elazığ, sadece İslam dünyası açısından değil. Belki Hristiyan aleminin de çok dikkat edeceği bir bölgedir. Belediyemizin yerel tanıtımı vilayetimizin daha büyük ölçekli tanıtımı belki de profesyonel bazı imkanları kullanarak Elazığ’ı ziyaret edilmesi yerler içerisine almalıyız” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınççeşitli programları kapsamında Elazığ’a geldi. Dün bir düğüne katılan Arınç, bugün İlk olarak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ardından da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını ziyaret etti.


Elazığ’da çocukluğunun geçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, “Tarih ve kültür bakımından 4 bin yıl öncesine dayanan geniş bir kültürü vardır. Burada bulunduğum süre içerisinde daha sonraki zamanlarda da Elazığ’ı hep ziyaret etmek, buranın manevi makamlarını tekrar ziyaret etmek, kalan arkadaşlarla görüşmek ve Elazığ ile ilgili konularda Ankara’da gerek meclis başkanlığım döneminde gerekse de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dönemlerimde bana iletilen konuları takip etmek gibi çok zevkli bir uğraş içerisindeydim. Bugün devletimizi ve hükümetimizi temsil eden iki değerli yöneticimiz var. Valimiz gerçekten valilerimiz içerisinde çok deneyimli ve başarılı bir insan, kendisini kutluyorum. 2 yıldan bu yana Elazığ’ımıza güzel hizmetlerde bulunuyor. Mevcut Belediye Başkan şuanda Şahin Şerifoğulları, çok genç yaşta Elazığ’ımızın yerel hizmetlerine talip oldu ve kazandı.Onun çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.



"Elazığ’ın yurt dışına hitap edecek gücü var"


Elazığ’ın gelişerek şehir olarak kalkındığına değinen Arınç, "Teşvik ve desteklemelerde Elazığ 6’ncı bölgede. 6’ncı bölgenin nimetlerinden istifade etmeleri lazım. Teşvikte en çok değer ve imkan verilecek Elazığ’ın bu grubun içerisinde alınması siyasetçilerimizin ve hükümetimizin başarısıdır. Elazığ’ın bu imkanlarını belki Türkiye içinde ve dışında biraz daha tanıtmaya ve desteklemeye ihtiyacı var. Bunu başka şehirler yapıyorlar. Düzce bu desteklerden çok büyük bir pay almıştır ama Düzce’nin bulunduğu coğrafi konum İstanbul ve Kocaeli’ye yakınlığı sebebiyle daha avantajlıdır. Elazığ bugün ulaşım itibariyle belli hinterlanda itibar ediyor. Elazığ’ın ekonomik anlamda daha da güçleneceğini ve güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İç turizm bakımından dünden beri müşahede ediyorum. Hem kaldığımız otelde hem de cadde de yürürken yurt içi turizm açısından 46 kişilik bir grup bizim kaldığımız oteldeydi. Onlarda 4-5 vilayeti içerisinde alan bir destinasyon içerisinde geliyorlar. Elazığ’ın yurtdışına da hitap edecek gücü var. Elazığ, sadece İslam dünyası açısından değil. Belki Hristiyan aleminin de çok dikkat edeceği bir bölgedir.Belediyemizin yerel tanıtımı vilayetimizin daha büyük ölçekli tanıtımı belki de profesyonel bazı imkanları kullanarak Elazığ ziyaret edilmesi yerler içerisine almalıyız” şeklinde konuştu.


Arınç’ın, kendileri için siyasetteki rol modellerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “ Sizler, davamızın her zaman gür sesi, partimizin ismindeki adaletin temsilcisi ve her zaman vicdanlı olmayı başardınız. Bizler de sizleri saygı ile takip ediyoruz. ilimize dair her zaman muhabbetiniz ve sevginiz farklıdır. Her zaman ifade ediyorsunuz bizler de buna şahidiz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
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