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Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklama: AK Parti'ye oy verecekler!

AK Parti'nin İstanbul'da yenilenecek olan seçimleri kazanacağını belirten Bülent Arınç, "Bu seçimde Kürt ve Saadet Partili seçmen kardeşlerim AK Parti'ye oy vereceklerdir" dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:14
Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklama: AK Parti'ye oy verecekler!

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevaplayan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da tekrarlanan seçimlere ilişkin konuşan Bülent Arınç şunları söyledi;

"Biz terörle mücadele ediyoruz. O kadar çok terör örgütü var ki. Şimdi Kürt kardeşlerimizi siz PKK yanına koyarsanız, onun gözüyle bakarsanız, diliniz de buna alışmış olursa buradan bir netice çıkması mümkün değil. Onlar bu memleketin birliğini, dirliğini isteyen insanlar. Evet çözüm süreci başarısızlıkla sonuçlandı çünkü örgüt ihanet etti. Bunu ayrı programda konuşuruz. Biz bütün Türkiye'ye yönelik yeni söylem bulmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel prensibi vardır. 'Batı'da ne konuşuyorsam Doğu'da da onu konuşurum' demiştir. Bu söylem birliği çok önemlidir. Biz sessiz devrim yaptık. Kürtler her türlü tehdide rağmen bizi desteklediler. İstanbul'da dindara, muhafazakar Kürtlerin, devlete, millete bağlı olanların bu seçimde bize çok oy vereceklerine inanıyorum. Bu seçim sadece İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanını seçmenin ötesinde anlam taşıyor. İç dinamikleri var dış dinamikleri var. Kürtler bilinçli insanlardır, bunu bilirler.

"Saadetli kardeşlerimiz de AK Parti'ye oy verecek"

Saadet Partisi'nin öncesiyle sayın Erbakan hocamızla 31 yıllık beraberliğim var. Kitabımda anlatıyorum. Lütfen ed insinler okunsunlar. Hocama saygıda kusur etmedim. AK Parti'nin kuruluşuna kadar hiç kırıcı bir şeyimiz olmadı. Biz bir beldede iki kişi olsa birisi aday olur diğeri ona oy verir. Başka bir partiye oy verilmesi konusunda Erbakan hocamızın hiçbir zaman yumuşak bir düşüncesi olmamıştır. Hoca kendisine gelenlere izin vermedi. Bu kuralların istisnaları olmuştur. Hoca der ki 'Siz kendiniz bakın, karar verin'. Mesela herhangi bir konuda iki şer arasında kaldığınız zaman ehven olanını, biraz daha zayıf olanı tercih edin der. Hocam der ki, siz kararınızı verin. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı seçilmesinde böyle olmuştur. Nevzat Yalçıntaş merhum üçüncü turdan sonra elenmiş ve Sezer'e oy verilmiş. Saadet Partililer'in her birinin hukukunu korumak bizim hedefimizdir. Onlara söylenenlere, hedef almalarını kınıyorum. Saadet Partililer bu seçimde kendi oylarına ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Her seçimde biz bunu görürüz. Yüzde 5-6 arası oy alması gereken Saadet yüzde 3 oy almıştır. Yüzde 3'ü bize gelmiştir. Saadet Partililer 'Gelin ülkenin menfaati için Binali Yıldırım'a oy kullanalım' demeliler. Bunu üst düzey yöneticileri de söylemeliler.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:14
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. seçim
  4. Bülent Arınç
  5. 23 haziran

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