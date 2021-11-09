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Okur Postası 'Bülent Arınç’a Manisalıların duyuru ilânıdır'
Okur Postası

'Bülent Arınç’a Manisalıların duyuru ilânıdır'

Gazetemiz okurlarından G. Ülküseven / Manisa "Bülent Arınç’a Manisalıların duyuru ilânıdır” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:49:00 -
'Bülent Arınç’a Manisalıların duyuru ilânıdır'

AK Parti’ye verdiğin zarar, ülkemize verdiğin zarar, Müslümanlara verdiğin zarar boyunu aştı ve taştı… Sus artık. Milletvekilliğin Manisa’dan Bursa’ya kaydırıldı. Sen ne anlamaz adamsın beee, yeter artık yeter susmasını bil, konuştukça batıyorsun, battıkça da milletin nefretini düşmanlığını kazanıyorsun. Her gittiğin yerde kavgalı insansın, bir aynaya bak, kendine gel.

Memleketten birisi geldi geçti gitti. 40 sene Müslümanları kandırdı, son demlerinde başını bağlayacaklar Arabistan’a diye yol gösterdi. Siz de aynen öyle yaptınız, Müslümanlara konuşmalarınızla bizleri kandırdınız.

İç ve dış düşmanlar ülkemize her taraftan sardıkları bir zamanda onların değirmenine su taşıyorsunuz.

Bunu açık ve net şekilde görüyoruz.

Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya?

Susun, artık susun.

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