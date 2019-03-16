"Bu bana düşen bir sorumluluktur" diyen Bülent Arınç oyunu kime vereceğini açıkladı!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kültür merkezinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, siyaseti bıraktığını söyleyen Arınç, “İyi bir AK Partili olarak çalışmaya devam ettiğini, Genel Başkan’ın verdiği her görevde yerini aldığını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’yi kurduklarını, 2002’den bu zamana kadar milletin gönlüne taht kurarak her seçimi kazandıklarını dile getiren Bülent Arınç, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı’na oyumu vereceğim"

“Önümüzdeki yerel seçimlere giderken, Genel Merkezimiz MHP ile Cumhur İttifakı olarak seçimlere girme kararı aldı. Bu karara hiç kimse ‘hık mık’ edemez. Herkesin buna, ‘bunda da bir hayır vardır’ diyerek koşa koşa seçimleri kazanmak için çalışması gerekir. AK Parti’ye aidiyeti olan herkes, gidip AK Parti’ye oy verecek. Kendini MHP’li kim görüyorsa, gidip MHP’ye oy verecek. Biz bize düşeni yapacağız. İnanıyorum ki MHP de kendine düşeni yapacak. Ben Cumhur İttifakı’na oyumu vereceğim. Bu bana düşen bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek.”

Açılışa, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.