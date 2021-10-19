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Gündem Bülent Arınç hayrete düşürdü! Başörtülü Merve Kavakcı'yı Meclis'ten kovan Ecevit nasıl 'dine saygılı' oluyor?
Gündem

Bülent Arınç hayrete düşürdü! Başörtülü Merve Kavakcı'yı Meclis'ten kovan Ecevit nasıl 'dine saygılı' oluyor?

22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Merve Kavakcıyı başörtülü olduğu gerekçesiyle TBMM'den kovan Bülent Ecevit'in dine saygılı biri olduğunu söyleyerek 'rahmet' diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 17:44:00 -
Bülent Arınç hayrete düşürdü! Başörtülü Merve Kavakcı'yı Meclis'ten kovan Ecevit nasıl 'dine saygılı' oluyor?

yeniakit.com.tr

Bülent Arınç, katıldığı televizyon programında başörtülü Merve Kavakcı’yı Meclis’ten kovan Bülent Ecevit’in 'dine saygılı' olduğunu belirterek methiyeler düzdü.

22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’de “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Siyasete dair açıklamalarda bulunan Arınç, Bülent Ecevit için hayrete düşüren açıklamalarda bulundu.

'Bülent Ecevit dine saygılıydı'

“Ona bütün gönlümle rahmet diliyorum. Çünkü önünü arkasını bildiğim bir insandı.” diyen Arınç'ın konuşmasının devamında söyledikleri ise ‘yok artık’ dedirtti:

(Bülent Ecevit) Dine saygılı, laiklik taraftarıydı. CHP’den bu yüzden ayrılmıştı. CHP, Kemalist ve laikçi bir çizgide, özellikle Baykal çizgisi.

CHP'nin oylarının arttığını iddia etti

Ecevit’in ‘dine saygılı’ olduğunu söyleyen Arınç, CHP’ye de güzellemede bulunmayı unutmadı. CHP’nin Baykal çizgisinden çıktığı için oylarının arttığını iddia eden Arınç, “Oyları da artacak gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Kavakcı başörtülü olduğu için TBMM'den kovulmuştu

28 Şubat 1977 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘postmodern darbe’ olarak bilinen süreçte Merve Kavakcı, TBMM'ye başörtülü girdiği için Bülent Ecevit ve bazı vekiller tarafından sert tepkiyle karşılaşmıştı. Vekiller, alkışlarla kendisini protesto ederken Ecevit, Kavakcı'yı 'başörtülü' olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovmuştu.

Ecevit: Haddini bildirin

Ecevit TBMM'de tarihe kara bir leke olarak geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim -kuşamına başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz'

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