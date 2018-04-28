Süleyman Özışık, Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı

YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Süleyman Özışık, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerinde AK Parti Genel Merkezi’ne giderek Erdoğan’la görüşen Bülent Arınç’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç'ın görüşme sonrası "Bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. İyi bir AK Partiliyim. Ben aktif siyasi hayatımda meclis başkanlığına kadar, başbakan yardımcılığına kadar, 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra da siyaseti düşünmüyorum" ifadelerini değerlendiren Özışık, “Sayın Arınç'ı dün davaya zarar verdiğine inandığım için eleştirdim, bugün ise o davadan asla kopmadığını gösterdiği için öveceğim. “ dedi.

Arınç’ın bu hareketiyle kendisini ters köşeye yatırdığını söyleyen Özışık, “Sayın Arınç'ı dün davaya zarar verdiğine inandığım için eleştirdim, bugün ise o davadan asla kopmadığını gösterdiği için öveceğim. “ şeklinde konuştu.

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Sayın Bülent Arınç ile birkaç tartışmamız olmuştu hatırlarsınız. 17/25 Aralık sonrası yaptığı bazı kafa karıştırıcı açıklamalar olmuş ve ben de bu açıklamalardan yola çıkarak kendisine eleştiriler yöneltmiştim.



Sadece eleştiri demeyeyim.



Yazdıklarım hayli ağırdı. Yaptığı açıklamalarla Fetö'ye cesaret verdiğini ve AK Parti'ye inanan milyonların gönlünü incittiğini söylemiştim.



Arınç da aynı sertlikte cevap vermiş, beni Kripto Fetöcü olmakla suçlamıştı.



O günlerin üzerinden çok zaman geçti.



Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kez kendisini davet etti ve bu davetlerin hiç birini geri çevirmedi Sayın Arınç...



Neredeyse koşa koşa gitti.



Bu görüşmelerden biri de geçtiğimiz hafta yaşandı. Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşen Arınç, görüşme sonrası çok anlamlı bir açıklama yaptı:



"Bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. İyi bir AK Partiliyim. Ben aktif siyasi hayatımda meclis başkanlığına kadar, başbakan yardımcılığına kadar, 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra da siyaseti düşünmüyorum" dedi.



Beni az çok tanıyanlar bilir.



Yapılan yanlışları eleştiren, doğruları övün biri olmaya gayret ediyorum. İnandığım bir dava var ve o davaya zerre kadar hizmet eden herkesi çok önemsiyorum. Davaya zarar verenleri de bir o kadar eleştiriyorum.



Sayın Arınç'ı dün davaya zarar verdiğine inandığım için eleştirdim, bugün ise o davadan asla kopmadığını gösterdiği için öveceğim.



Sayın Arınç şayet siyasete devam edeceğini söylemiş olsaydı, belki de bu yazıyı yazamayacaktım.



Yani siyasete yeniden dönme kararı aldığı için kendisine methiye dizmekten imtina edecektim.



Demem o ki...



Sayın Arınç son dönemlerde yaptıklarıyla beni ve benim gibi kendisine yüklenen pek çok kişiyi ters köşeye yatırdı. Kaşı gözü başka oynamadı. Birileri gibi kapalı kapılar arkasında kumpas kurmadı, eski dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmadı.



Kendisi bundan sonra benim hakkımda istediği şeyi söylemekte serbest ancak ben söylediğim sözlerin tamamını geri alıyorum.



Hem de tüm samimiyetimle...



Dipnot: Siz de gerek benim hakkımda, Sayın Bülent Arınç hakkında istediğinizi düşünmekte serbestsiniz. Ben gelinen noktada sadece tek bir kritere bakıyorum.



Erdoğan tüm yaşadıklarına rağmen Sayın Arınç’tan vazgeçmemişse…



Vazgeçememişse…



“Demek ki bir bildiği vardır” diyorum…



Söyleyeceklerim bu kadar…