0553 313 94 23

Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

Bir süredir Ankara kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu AK Parti içindeki 'AKP’liler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları dolaşmakta. Peki Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

22 Şubat 2019 Cuma 14:30
Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

Bir süredir Ankara kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu AK Parti içindeki 'AKP’liler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları dolaşmakta. Peki Eski Meclis Başkanı Bülent ArınçAbdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri. Bu yaşımdan sonra bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka seçeneğim yok" dedi.

"Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim"

Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığı içeresinde olduklarına ilişkin iddialarla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Bugün bunlar çok yazılıp konuşuluyor. Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim. Ben onların içerisinde bulunduğu şartları çok iyi bilen ve onların hukukunu gözetmeye çok gayret eden bir insanım. Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi. Ben herkesin hem özel hayatına, hem kişiliğine saygı duyulmasını istiyorum. Bu partide en küçük hizmeti yapmış olandan en büyük hizmetleri yapmış olanlara kadar, reddedilmeden, üstü kapatılmadan, trollerin ağzında parçalanmaya götürülmeden herkese kucak açılması ve onlara değer verilmesini arzu ediyorum. Bu yapılmazsa bu dedikoduların arkası kesilmez. Herkes her şeyi söyler. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Ben AK Parti'den kim ayrıldıysa arkasından 'Oh oldu, ne iyi oldu da gittiler' dememiş bir insanım."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:30
  1. Ankara
  2. Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?
  3. Abdullah Gül yeni parti
  4. abdullah gül yeni parti ismi
  5. ahmet davutoğlu yeni parti
  6. ali babacan ahmet davutoğlu abdullah gül yeni parti ismi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıtadan dilenci operasyonu
    1. Zabıtadan dilenci operasyonu
    2. İki dev anlaştı! Türkiye'yi üs..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    4. İlkokul öğrencilerinden anlamlı bağış
    5. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında..
    6. Reyhanlı katliamının sanığı tutuklandı!
    7. Diyarbakır merkezli 6 ilde..
    8. Afyonkarahisar Ticaret Borsası
    9. Bakan Selçuk: "C sınıfı iş güvenliği..
    10. Vali Memiş’in çabaları ilk meyvesini..
    11. Sağlam ve ölü dokular SPY cihazıyla..
    12. Başkan adayı Sözen, seçim..
    13. Kadın sürücü çarptığı aracın..
    14. Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki..
    15. Adana Valiliğinden "dolandırıcı"..
    16. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına..
    17. Diyanetten "aile" temalı kısa film ve..
    18. AK Parti'nin Muğla mitingi
    19. VakıfBank'a Global Brands Magazine'den..
    20. AK Parti'nin Muğla mitingi
    21. İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı..
    22. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    23. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    24. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    25. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    26. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    27. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    28. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    29. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    30. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...