Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

Bir süredir Ankara kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu AK Parti içindeki 'AKP’liler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları dolaşmakta. Peki Eski Meclis Başkanı Bülent ArınçAbdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri. Bu yaşımdan sonra bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka seçeneğim yok" dedi.

"Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim"

Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığı içeresinde olduklarına ilişkin iddialarla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Bugün bunlar çok yazılıp konuşuluyor. Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim. Ben onların içerisinde bulunduğu şartları çok iyi bilen ve onların hukukunu gözetmeye çok gayret eden bir insanım. Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi. Ben herkesin hem özel hayatına, hem kişiliğine saygı duyulmasını istiyorum. Bu partide en küçük hizmeti yapmış olandan en büyük hizmetleri yapmış olanlara kadar, reddedilmeden, üstü kapatılmadan, trollerin ağzında parçalanmaya götürülmeden herkese kucak açılması ve onlara değer verilmesini arzu ediyorum. Bu yapılmazsa bu dedikoduların arkası kesilmez. Herkes her şeyi söyler. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Ben AK Parti'den kim ayrıldıysa arkasından 'Oh oldu, ne iyi oldu da gittiler' dememiş bir insanım."