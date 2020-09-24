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Biyografi Bülent Alkış kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ömer Hayyam
Biyografi

Bülent Alkış kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ömer Hayyam

Bülent Alkış, TRT 1’de yayınlanacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ömer Hayyam’ı oynayacak. Matematik ve astronomi alanında çalışmalara imza atan Ömer Hayyam’ı Bülent Alkış canlandıracak olması nedeniyle oyuncu Bülent Alkış’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Bülent Alkış hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:07:00 - 2020-09-24 16:08:39
Bülent Alkış kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ömer Hayyam

Bülent Alkış kimdir? Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir’de dodu. İzmir’de 1992 senesinde tiyatro çalışmalarına başlayan Bülent Alkış, tiyatroda ilk adımını “Alamanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere” oyununda postacı rolü ile attı. Bülent Alkış, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Bülent Alkış profesyonel olarak oyunculuğu ilk adımını Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun “Hangi Yüzle” adlı tiyatro oyunuyla sahnede yerini aldı.

1998 senesinde  televizyon ekranlarında yayınlanan Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon ekranlarına çıkan Bülent Alkış; Dayan Yüreğim, Filinta, Herşey Yolunda Merkez, Umutsuz Ev Kadınları, Bir Çocuk Sevdim, İffet, Çemberimde Gül Oya gibi beğenilen yapılarda rol üstlendi. 

Bülent Alkış’ın rol aldığı diziler ve filmler:

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