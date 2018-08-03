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Bülent Aksu kimdir? Berat Albayrak’ın yardımcısı olan Bülent Aksu nereli?

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme geçti. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet kurumlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştiriliyor. İşte bunlardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı Bülent Aksu oldu. Peki Bülent Aksu kimdir?

03 Ağustos 2018 Cuma 10:56
Bülent Aksu kimdir? Berat Albayrak’ın yardımcısı olan Bülent Aksu nereli?

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme geçti. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte devlet kurumlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştiriliyor. İşte bunlardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı Bülent Aksu oldu. Peki Bülent Aksu kimdir?

İstanbul Üniversitesinde İngilizce bölümünü tamamladı. İş hayatına Kuveyt Türk'te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yıllarında Çalık Holding'de bünyesinde sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevlerde bulundu. 2008- 2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında profesyonel yöneticilik tecrübeye sahiptir.

2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de CFO görev aldı. Diğer yandan SOCAR iştiraki Star Rafineri'de CFO görevlerinde bulunmuştur. Bülent Aksu 2016 Temmuz'dan itibaren Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevde bulunmaktaydı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:56
  1. İstanbul
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