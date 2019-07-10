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Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.


İlçenin Uluoymak Caddesinde bulunan işyerinin önüne düşen ebabil kuşunu fark eden Suzan Şahin kuşu alarak Gediz Belediyesi veterinerine götürdü. Burada Veteriner teknikeri Süleyman Yurdakul tarafından tedavisi yapılan Ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Gediz Şefliğine teslim edildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kuş, bakımın ardından doğaya salınacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
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