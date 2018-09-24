Buldan'dan küstah istek!
CHP'nin desteğiyle TBMM'ye giren HDP'lilerin şuan ki gündemi: Terörist başı Öcalan'a özgürlük.24 Eylül 2018 Pazartesi 16:37
24 Haziran'dan sonra geçilen yeni sistemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'nin varlığı CHP sayesinde devam etti.
Kandil'in vekilleri devletten aldığı maaş ve imkanlarla yaşarken tek bir hedefe odaklanmış durumdalar.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN CEVAP BEKLİYORLARMIŞ
Dün HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı'ndan cevap beklediklerini söyleyerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit içinde yaşamaması gerektiğini söyledi. Buldan, yaptığı çağrıda Öcalan'a özgürlük istedi.
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