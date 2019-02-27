Buldan’a atanan 8 bekçi bu gece ilk mesailerine başlıyor Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 8 bekçi görevine başladı.

Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 8 bekçi görevine başladı.

Buldan’ın huzur ve güvenliğine katkı yapacak 8 bekçi göreve başladı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 8 bekçi katıldı. Geçtiğimiz günlerde eğitimlerini tamamlayan bekçiler gece 22.00’den sabah saatlerine kadar görev yapacak. Bekçiler bu gece ilk mesailerini yapacak. Cadde ve sokaklarda huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla göreve başlayan bekçilerin suçun önlenmesinde etkili olması bekleniyor.

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