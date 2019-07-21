0553 313 94 23

Buldan ve Güney’de günde 50 ton atık geri kazandırılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Buldan’da inşasını sürdürdüğü katı atık aktarma istasyonu ile Buldan ve Güney ilçelerinden günlük 50 ton atığın çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırılıp ambalaj atıklarından da gelir sağlanacak.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:02
Buldan ve Güney’de günde 50 ton atık geri kazandırılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Buldan’da inşasını sürdürdüğü katı atık aktarma istasyonu ile Buldan ve Güney ilçelerinden günlük 50 ton atığın çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırılıp ambalaj atıklarından da gelir sağlanacak.


Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde vahşi depolamaya son veren Acıpayam Katı Atık Aktarma İstasyonu’nu tamamlayarak hizmete alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son verecek Buldan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun inşasına bir süre önce başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden tesiste Buldan ve Güney ilçelerinden toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen aktarma istasyonu ile 2 ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak.



Atıklar ekonomiye geri kazandırılacak


Projenin hayata geçirilmesi ile söz konusu ilçelerden tesise karışık olarak getirilecek evsel katı atıklar ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan insan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler de ortadan kalkacak.



"Vahşi depolamanın olumsuz etkileri önlemeye çalışıyoruz"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışına uygun çalışma yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çevre hassasiyetine çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak adına çalışmalar sürdürüldüğünü belirterek, “Buldan ve Güney ilçelerimizde de vahşi depolamaya son veriyoruz. Vahşi depolamanın ekolojik çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Yakın zamanda yapımı sona erecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’da Acil Afet Durum Planı toplantısı yapıldı
    1. Ardahan’da Acil Afet Durum Planı..
    2. Hindistan’daki selde ölü sayısı 150’yi..
    3. Film gibi hırsızlık kamerada
    4. Buldan ve Güney’de günde 50 ton atık..
    5. E.Y Malatyaspor - Olimpija Ljubljana..
    6. Yaşlılara "güneş çarpması" uyarıları
    7. Hamarat ellerden Adıyaman turizmine..
    8. Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Meclis..
    9. "Turizmde her güne rekor haberiyle..
    10. İş dünyası, şirket borçlarını..
    11. TMO’ya kuru üzüm talebi
    12. Çocuklarda yaz hastalıkları
    13. Kollarda oluşan sarkmalara dikkat
    14. Terhisini beklerken ölüm haberi geldi
    15. Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını..
    16. Tekerlekli seyyar hayat ucuza geliyor!..
    17. Balıkesir’de uyuşturucu ve silah..
    18. Tekvandocular durmak bilmiyor
    19. Vali Su, Çamlıyayla’da incelemelerde..
    20. Başkan Soyer’den "Birlikte güçlüyüz"..
    21. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
    22. İnternetten indirimli kurban satışı..
    23. İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri..
    24. Erdek’te çöplük yangını korkuttu
    25. TRT’den 23 Temmuz konseri
    26. Mahrez'den darbecilere tarihi tavır!..
    27. Ömer Çam’dan bir başarı daha
    28. İran'ın Pakistan sınırında çatışma
    29. Yumurta üreticileri kesim desteği..
    30. Kopuz: ‘Yenilikçi yaklaşımları..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...