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Buldan Ticaret Odası akreditasyon belgesini yeniledi

Denizli Buldan Ticaret Odası, geçtiğimiz dönemlerde aldığı ‘akreditasyon’ belgesini, yapılan denetimler sonucunda yeniledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:58
Buldan Ticaret Odası akreditasyon belgesini yeniledi

Denizli Buldan Ticaret Odası, geçtiğimiz dönemlerde aldığı ‘akreditasyon’ belgesini, yapılan denetimler sonucunda yeniledi.


Buldan Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB)Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan ve oda ve borsaların hizmet standartlarının yükseltilmesini amaçlayan akreditasyon sertifikasını yeniledi. Bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucu akreditasyon belgesini ikinci kez almaya hak kazanan Buldan Ticaret Odasına sertifika belgesi törenle verildi.


TOBB Tesislerinde düzenlenen Akreditasyon Sertifika törenine katılan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ’ın TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu tarafından belgeyi aldılar.


Geçtiğimiz dönemlerde Akreditasyon sertifikasını alarak Buldan Ticaret Odası üyelerine dünya standartlarında hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Baştürkmen “Akreditasyon denetimlerinden başarıyla geçerek Akreditasyon belgemizi aldık. Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojik gelişimleri ve standartları odamızda da uyguluyoruz. Amacımız iş dünyamızın, iş insanlarımızın daha fazla üretim yapmaları, daha fazla ihracat yapmaları ve daha fazla istihdam yaratmalarıdır. Bu anlamda Akreditasyon Belgemizin Buldan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:58
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