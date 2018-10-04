HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sadece Buldan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Mahkeme, Buldan hakkında zorla getirilme kararı çıkardı.

MAHKEMEYE AVUKATI KATILDI

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Buldan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Mahkemeye yazılı dilekçe sunan avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada durma kararı verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü, Arslan'ın talebinin usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirerek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Yılmaz, Buldan'ın üzerine atılı suçlamanın Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kovuşturmaya istisna suçlardan olduğunu açıklayarak, talebin reddine karar verdi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten Başkan Yılmaz, Buldan'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.