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Bülbülzade Mahallesi’ne yapılan sosyal tesis törenle hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis zincirlerine bir halka daha ekledi, belediye tarafından yapımı tamamlanan Bülbülzade Sosyal Tesisi törenle vatandaşın hizmetine açıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:29
Bülbülzade Mahallesi’ne yapılan sosyal tesis törenle hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis zincirlerine bir halka daha ekledi, belediye tarafından yapımı tamamlanan Bülbülzade Sosyal Tesisi törenle vatandaşın hizmetine açıldı.


Bülbülzade Mahallesi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Millevekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


"Bugün 195. sosyal tesisimizi açtık"


Açlışta açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada 195. sosyal tesisimizin açılışında bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Biz Şahinbey’de göreve başladıktan sonra ilçede taziye evi hiç yoktu. Şuanda 280 tanenin üzerinde bay bayan taziye evimiz var. Bunun dışında 607 tane park yaparak milletin hizmetine sunduk. Bülbülzade Mahallesi de bizim dönemimizde kurulan ve hızla gelişip, büyüyen bir mahallemiz. Biz de insanların hayatını kolaylaştırmak ve onların ihtiyacını karşılamak için bu hizmetleri yapıyoruz. Bu tesisimizin arsa büyüklüğü 4 bin 50 metrekare ve içerisinde iki bay, iki de bayan taziye evimiz var. Yine dört tane de kurs sınıfımız var" dedi.


"Vatandaşa dokunan hizmetler yapılıyor"


Açılışa katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Şahinbey Belediyemizin insana dokunan, gençlere, çocuklara, Şahinbeylilerin hepsine dokunan çok önemli projeleri var. Şahinbey ilçemizde gerçekten sayılamayacak kadar çok ve kapsayıcı proje var. Ben bu çalışmaları yapan, öncülük eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.


"Geçmişte böyle tesisler yoktu"


AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise, "Bu ve buna benzer tesisler geçmişte hiçbir mahallemizde yoktu. Şuan geldiğimiz noktada ise dışından bakıldığında gıpta edilebilecek çok güzel tesisleri mahallelerimize kazandırıyoruz. Bu nedenle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu tesis şuandan itibaren Şahinbeylilerin maldır, belediyenin değil. O yüzden bu tesise sahip çıkmak, tesisi temiz tutmak, kullanılabilir vaziyette tutmak bu mahallede yaşayan insanlarımızın görevidir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından okunan duaların akabinde protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Bülbülzade Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:29
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