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Bülbül Deresi temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi’nde temizlik ve ıslah çalışması başlattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
Bülbül Deresi temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi’nde temizlik ve ıslah çalışması başlattı.


Altınordu ilçesinin tam ortasından geçen Bülbül Deresi’nin ıslahı ve görsel olarak temizlenmesinin yanı sıra Büyükşehir ekipleri bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edecek ve yaşam kalitesini düşürecek alanlarda temizleme ve ıslah çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, şehrin ortasından geçerek denize dökülen Bülbül Deresi’nde biriken taş, toprak vb. malzemelerle bitki artıklarını, iş makineleri ve kamyonlar vasıtasıyla temizliyor.


Büyükşehir ekiplerinin hummalı çalışmaları ile sinek oluşumu, çevreye koku ve bakterilerin yayılmasına neden olacak olumsuzluklar ortadan kaldırılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
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