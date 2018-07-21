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Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz etkisi

Çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin sağlık üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:52
Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz etkisi

"Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini aktarıldı.

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

BİR SAAT AKTİVİTE YAŞAM SÜRESİNİ 39 ARTTIRIYOR

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:52
  1. bulaşık yıkamak
  2. bulaşık yıkamanın psikolojiye etkisi
  3. sağlık

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