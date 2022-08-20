Bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir? Bulaşık makinesinin temizliği

Bulaşık Makinesindeki Kötü Kokular

Evimizde bir çok iş için geliştirilmiş makineler vardır. Ancak bunlar arasında en sık kullandığımız belki de en büyük yardımcımız bulaşık makinesidir. Bulaşık makinesinin gider kısmında gün geçtikçe yemek artıkları birikir ve kötü kokulara sebep olur. Bunlara bir de kireç tabakaları ve küf tabakaları eklenince makine gün geçtikçe performansını kaybeder ve eskisi gibi yıkamamaya başlar. Özellikle bardaklarda kendini gösteren bu kokular makinenin bakımı yapıldığında kaybolacaktır.

Makineniz gün geçtikçe daha kötü kokuyor ve yıkanan bulaşıklar eskisi kadar temiz görünmüyorsa burada bir problem var demektir. Makinenin temizlenmesi sonucunda bu kötü kokular giderilir.

Makinenin bakımını teknik servise ihtiyaç duymadan evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için tavsiyelerimize kulak vermeniz ve sizin için hazırladığımız yöntemlerden en az birini uygulamanız gerekir. Bardaklarda yumurta kokusu olmaması için makineye yerleştirmeden önce krem deterjan ile ön yıkama yapmanız işe yarayacaktır.

Sirke ile Kokulara Veda Edin!

Sirke bir çok lekeyi çıkarmada ve kötü kokuları bastırmada en doğal ve etkili yöntemdir. Burada da etkin bir temizlik maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulaması oldukça basit olan bu yöntemin makinenizin ömrünü uzatacağına garanti verebiliriz. Öncelikle yapmanız gereken makinenizin tamamen boş olduğundan emin olmak. Ardından katı atıklar varsa bunları kağıt peçete yardımıyla alıp dışarı atın. Makine kendini temizlemeye hazır hale geldiğinde, bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kap içerisine beyaz sirke koyup makinenin üst rafına yerleştirin. Ardından yüksek ısılı bir devirde makinenizi çalıştırın. Sirke makine içerisindeki kokuya sebep olan tüm kirleri söküp atacaktır.

Karbonat İle Kokuları Çıkarma

Karbonat kötü koku oluşumuna sebep olan pas, küf ve bakterileri yok etmeye yardımcı olacaktır. Bu yöntemi uygulamadan önce makinenin rafları dahil tüm içini boşaltın. Raflar da çıkarın ve en alt kısma bir fincan kadar karbonat serpin. Ardından makineyi en kısa devirde çalıştırın. Su sıcaklığının yüksek olmasına dikkat edin. Bu karbonatın çözünebilmesi ve görevini tamamlayabilmesi için gereklidir. Ardından makinedeki kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

Limon Suyu ile Ferahlık

Limon suyu asidik yapısı ile kireç ve benzeri oluşumları yok edeceği gibi aynı zamanda oluşan kokuları da yok edecektir. Narenciye özlü bulaşık deterjanları kullansanız da narenciyenin kendisi kadar etki etmeyecektir. Makinenizin içerisine limon suyu serpin ve biraz da kabartma tozu ekleyin. Ardından kısa devrede yıkamaya alın.

Günlük Bakım İle Kokuları Önleyin

Makinenizin günlük bakımını yapmak çok önemlidir. Gün sonunda yıkanan bulaşıkların artıkları makinenin gider borusunu tıkayabilir ve filtrelerine zarar verebilir. Bu durumu önlemek için size bazı tavsiyelerde bulunacağız. Yapmanız gereken ilk adım makineye bulaşıkları yerleştirirken ön yıkamadan geçirmenizdir. Özellikle ağır kokulu bulaşıkları (yumurta gibi) krem bulaşık sıvısı ile ön yıkamadan geçirmeniz kokuları önlemede yardımcı olacaktır.

Almanız gereken en birinci önlem makineye yerleştirdiğiniz bulaşıklarda yemek kalıntıları olamamasıdır. Bu kalıntılar filtrelerden geçemez ve buraları tıkayarak kötü kokular oluşmasına sebep olur. Bu durumu önlemek için ön yıkama işlemini ihmal etmemelisiniz. Ayrıca makineyi çalıştırmadan önce sıkılmış limon kabuğunu üst göze koymanız oluşabilecek kötü kokuları önleyecektir. Makinede ağır kokulu bulaşıklar yıkayacaksanız bulaşıkların üzerine biraz çamaşır suyu gezdirmeniz de kokuyu önleyecektir.

Pratik yöntemler

Bulaşık Makinesindeki Kötü Koku Nasıl Çıkar? Bir su bardağı beyaz sirkeyi bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Doğal bir koku giderici olan sirke, temizlikte en sık kullanılan malzemelerden biridir. Bulaşık makinesine sirkeli bardak dışında hiçbir şey koymayın.

Bir su bardağı beyaz sirkeyi bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Doğal bir koku giderici olan sirke, temizlikte en sık kullanılan malzemelerden biridir. Bulaşık makinesine sirkeli bardak dışında hiçbir şey koymayın. Makineyi bir tam program boyunca çalıştırın.