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Bulanık’taki yetim ve öksüz öğrencilere çalışma masası ve sandalye

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçe merkezindeki yetim ve öksüz öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için 150 adet masa ve sandalye dağıttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:35
Bulanık’taki yetim ve öksüz öğrencilere çalışma masası ve sandalye

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçe merkezindeki yetim ve öksüz öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için 150 adet masa ve sandalye dağıttı.


Spor salonunda yapılan dağıtım törenineMuş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal proje münasebetiyle Bulanık’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim devlet olarak en özelliğimiz; aslında yetimin, öksüzün, yolda kalmışın, fakir ve fukaranın yanında olmaktır. Kadim devlet geleneğimize olan hasret olduğu kadar, modern devlet ve sosyal devlet olanın gereğidir. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çok önemli hizmetler yaptı. Evde bakım hizmetleri olsun, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarında periyodik yardımlar olsun, bu tip proje kapsamında yapılan işler olsun, 2022 yasa çerçevesi kapsamında yaşlılarımıza yapılan yardımlar olsun, pek çok alanda ismini sayamayacağımız gelişmeler sağlandı. Devlet olarak da güzel bir noktadayız. Bugün Avrupa Birliğinin pek çok ülkesinden daha ilerdeyiz. Bizi Avrupa kapısında bekletenler, bizim bu gelişmeleri görsünler istiyoruz" diye konuştu.


Eğitim alanında yapılan her işin arkasında olacağını vurgulayan Gündüzöz, "Değerli Bulanıklı hemşehrilerim, eğitim son derece önemlidir. Çocuklarınızı okutun. Okuyan insan yanlış yollara sapmaz. Her problemin başı cehalettir. Tüm çocuklarımızı okutun. Sayın kaymakamımıza da böyle bir proje hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ve tüm mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli çocuklarımıza da şu güzel masalarda düzenli olarak kitap okumalarını, derslerini yapmalarını temenni ediyorum. Allah onlara zihin açıklığı versin. Önümüz bayram, Ramazan Bayramı’nızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.


Törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise, "Yetim ve öksüz çocuklara yardım projemizin üçüncü kısmını burada gerçekleştiriyoruz. Devletimizin kucaklayıcı çatısı altında himaye edilen yetim ve öksüz çocuklarımızın düzenli merkezi yardımlarla eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirmek adına bugün 150 çocuğumuza çalışma masası ve sandalye dağıtmış olacağız. Geçen yıl da 315 çocuğumuza dağıttık. Bu yıl ile beraber 465 yetim ve öksüz çocuğa yardım etmiş olacağız. Bu çocukların eğitiminden biz sorumluyuz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere masa ve sandalyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:35
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