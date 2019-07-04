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Bulanık’ta yol yapım çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Bulanık’ta yol yapım çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Bulanık ilçesine bağlı köy ve mezra yollarında başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından köy ve mezra yollarında başlatılan stabilize yol çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında köy muhtarları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Uzan, köy halkının var olan sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Köy ve mezralarda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak da bilgilendirilen Kaymakam Uzan, kış mevsimine girilmeden önce halkın mağdur olmaması için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. Kaymakam Uzan, "Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yol çalışmalarının sonuna yaklaştık. Hizmetlerimiz en iyi şekilde ihtiyacı karşılayacak düzeyde devam edecektir. İlçemiz, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köyler arasında yapılan yol çalışmaları sayesinde daha sağlıklı ulaşım imkanlarına kavuşuyor. Ekiplerimiz köy ve mezralarda stabilize yol çalışmalarına başladı. Köylerimizde stabilize yol çalışması ile vatandaşlarımızın ulaşım sorunu ortadan kaldırılarak mevsimsel önlemler alıyoruz. Çamurlu yollardan şikayetçi olan vatandaşlarımızın istekleri dikkate alınıp Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden stabilize malzemeler karşılandı. Böylece kış mevsimine girilmeden daha tedbirli, halkı mağdur etmeyecek önlemler alındı" şeklinde konuştu.


Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Uzan, alandan ayrıldı.


Ayrıca köylerdeki çocukların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Uzan, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Kaymakam Uzan, onların sevinçlerine ortak oldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
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