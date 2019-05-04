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Bulanık’ta yağışlar nedeniyle evler sular altında kaldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu, bazı evler sular altında kaldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:13
Bulanık’ta yağışlar nedeniyle evler sular altında kaldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu, bazı evler sular altında kaldı.


İlçede iki gündür etkili olan yağışlar, Zafer Mahallesinden geçen sulama kanalı ve derenin taşmasına neden oldu. Derenin taşması nedeniyle bazı ev ve ahırlar sular altında kalırken, vatandaşlar ise evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı. Eve çizme giyerek girip çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden Seyfettin Akyıldız," İki gündür halimiz böyledir.Rögarlar olmasaydı mahallenin hepsi sular altında kalabilirdi. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.


Evine girmek için briket taşları ile yol yapıp evine gidip gelen Abdulhalim Temel adlı vatandaş ise, "Mahalle içinde geçen bu kanalın üstü açık olduğu için sular, evimize, ahırlarımıza akıyor. Her sene bu sorunları yaşıyoruz. Korkumuz evimizin bir gün başımıza yıkılmasıdır. Bu anlamda yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.


Öte yandan İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan şiddet yağış ve fırtına nedeniyle çatısı uçan Bulanık Meslek Yüksek Okulu’nda incelemelerde bulunarak, çatının biran önce onarılması talimatını verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:13
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