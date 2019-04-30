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Bulanık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

30 Nisan 2019 Salı 16:33
Bulanık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.


Okul bahçesinde düzenlenen açılışa katılan Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, protokol üyeleri ile stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Katılımcıların projeleri incelediği fuarda, öğrencilerin hazırladıkları projeler yoğun ilgi gördü. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, fuar gezisinin ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbetinde temel amacın iyi bir nesil yetiştirmek olması gerektiğini ifade eden Uzan, "Burada çocuklarımızın ufkunu açan başarılı bir çalışma ve organizasyona tanık olduk. Öğrencileri bilim çalışmalarına teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına yapılan bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olacağız. Özverili çalışmaları için tüm öğrencilerimizi ve üzerlerinde emeği olan danışman öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.


Okul Müdürü Murat Aygür ise, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.


Fuardan sonra Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, okulda yapımı tamamlanan Z-Kütüphanesinin açılışını yaparak inlemelerde bulundu.


Fuara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Metin Aral ve Mustafa Ergen, Halk Bankası Müdürü İhsan Sönmez ve okul müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:33
  1. bilim
  2. sergi

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