Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık ilçesine bağlı Gündüzü köyünde meydana geldi. Ü.A. yönetimdeki 25 DL 380 plakalı aracın çarptığı Hülya Akman (6) adlı çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Hülya Akman’ın cansız bedeni Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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