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Bulanık’tastabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor

Muş’un Bulanık İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Erol Ağkaya ve beraberindekiler iie birlikte yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:04
Bulanık’tastabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor

Muş’un Bulanık İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Erol Ağkaya ve beraberindekiler iie birlikte yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Bulanık ilçesine bağlı köy ve mezra yollarında başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bulanık İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Erol Ağkaya,beraberinde Arakonak köyü muhtarı Cihat Çelik ile birlikte Muş İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi. Köy ve mezralarda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirilen Muş İl Özel İdaresine bağlı Bulanık Şantiye Şefi Erol Ağkaya, kış mevsimine girilmeden önce halkın mağdur olmaması için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Köyleri dolaşıp vatandaşların sorunlarını dinleyip sıkıntılarını yerinde çözdüklerini ifade eden Ağkaya, “Muş İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ortaklaşayapmış olduğu çalışmalar sonucu köylere, mezralara ve köy içlerine stabilize çalışmaları yapıyoruz. Sezonun başından bu güne kadar yaklaşık 60 kilometre stabilize yol çalışmasını yaptık. Ayrıyeten köylerimizden gerekli olan yerlere büz boruları yapıyoruz. Hizmetlerimiz en iyi şekilde ihtiyacı karşılayacak düzeyde devam edecektir. İlçemiz, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köyler arasında yapılan yol çalışmaları sayesinde daha sağlıklı ulaşım imkanlarına kavuşuyor. Böylece kış mevsimine girilmeden daha tedbirli, halkı mağdur etmeyecek önlemler alındı" şeklinde konuştu.


Arakonak Muhtarı Cihat Çelik, "öncelikle Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Muş İl Özel İdaresi Müdürümüze ve encümenlerimize bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalar çok güzel, yollarımız ve menfezler çok güzel yapılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:04
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