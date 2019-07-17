Bulanık’ta ‘İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı’ yapıldı MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘Trafik Komisyonu Toplantısı’ yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘Trafik Komisyonu Toplantısı’ yapıldı.

Kaymakamlık makamında Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapılan toplantıya;İlçe Emniyet Müdürü Mest Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran katıldı. Toplantıda ilçe genelindeki trafik sorunları ele alınarak, sorunlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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