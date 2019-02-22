Bulanık’ta‘Balık Ekmek’ etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘balık ekmek’ etkinliği düzenlendi.

Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel hale getirilecek olan 1. Balık Ekmek etkinliği düzenlendi. Bulanık Meslek Yüksekokulu önünde düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, adliye çalışanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, etkinliği bu yıl ilk defa organize ettiklerini belirterek, “Soğuk bir kış günü sıcak bir hava ile gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizde amacımız öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak.Yüksekokulumuz kurulduğu günden beri çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Sağ olsun İlçe Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan Uzan’ın destekleri ve diğer tüm kamu kurum ve daire amirleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar çok şükür neticesini veriyor. Şu an hali hazırda yüksekokulumuzda üç bölüm mevcuttur. Nasip olursa gelecek dönemde beş bölümümüz daha kabul edilecektir. Bu bölümlerin kabul edilmesi, tüm Bulanık halkının ve kamu kurumlarının yüksekokula sahip çıkmasının bir ürünüdür” dedi.

Hali hazırda ‘çocuk gelişimi, sosyal hizmetler ve büro yönetimi’ bölümlerinin bulunduğunu ve önümüzdeki yılda ‘tıbbi laboratuvar, acil durum afet yönetimi, hukuk büro yöneticiliği asistanlığı, tapu kadastro ve posta hizmetleri’ adı altında toplamda beş bölüm açılacağını dile getiren Halidi, “Nasipse önümüzdeki yıl en az 300 öğrenci bekliyoruz. Balık ekmek etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise, Bulanık Meslek Yüksekokulunda üç bölüm hizmet verdiğini hatırlatarak, “Şükürler olsun gerek sosyolojik gerekse ekonomik olarak şehrimize desteği olduğunu düşünüyorum. Hele hele gelecek yıl 300 öğrenci ile birlikte muazzam bir ekonomi oluşturacak. Esnaflarımızı ve yerelde bulunan vatandaşlarımızı hoşnut bir durum olacak. En büyük problemimiz insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmektir. Bugün kamu kurumlarımızda ve özel sektörümüzde olsun bir takım eksiklerimiz varsa, dönüp dolaşıp insan kaynağını iyi bir şekilde eğitemediğimizden kaynaklıdır. Yani bir iyi insan yetiştirmeliyiz. İyi bir şekilde yetiştirmeliyiz ki kamu kurumlarımızda ve esnaflarımızda rahat bir şekilde işlensin. İşte meslek yüksekokulumuzda bulunan bu bölümlerde mezun olanlar, devlet dairelerinde çalışma imkanına kavuşacaklar. Bizlerde kaymakamlık, devlet olarak bunlara vesile olabilirsek mutlu oluruz. Burada bir başarı varsa, tüm ekibin başarısıdır. Burada çok güzel bir aile ortamı sağlamaktayız. Etkinliğimiz, Bulanık Belediyesi ile Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliği ile her yıl devam edecektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ve öğrencilere, kızartılan balık ekmek ikramı yapıldı.