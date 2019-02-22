0553 313 94 23

Bulanık’ta‘Balık Ekmek’ etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘balık ekmek’ etkinliği düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:53
Bulanık’ta‘Balık Ekmek’ etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘balık ekmek’ etkinliği düzenlendi.


Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel hale getirilecek olan 1. Balık Ekmek etkinliği düzenlendi. Bulanık Meslek Yüksekokulu önünde düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, adliye çalışanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, etkinliği bu yıl ilk defa organize ettiklerini belirterek, “Soğuk bir kış günü sıcak bir hava ile gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizde amacımız öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak.Yüksekokulumuz kurulduğu günden beri çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Sağ olsun İlçe Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan Uzan’ın destekleri ve diğer tüm kamu kurum ve daire amirleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar çok şükür neticesini veriyor. Şu an hali hazırda yüksekokulumuzda üç bölüm mevcuttur. Nasip olursa gelecek dönemde beş bölümümüz daha kabul edilecektir. Bu bölümlerin kabul edilmesi, tüm Bulanık halkının ve kamu kurumlarının yüksekokula sahip çıkmasının bir ürünüdür” dedi.


Hali hazırda ‘çocuk gelişimi, sosyal hizmetler ve büro yönetimi’ bölümlerinin bulunduğunu ve önümüzdeki yılda ‘tıbbi laboratuvar, acil durum afet yönetimi, hukuk büro yöneticiliği asistanlığı, tapu kadastro ve posta hizmetleri’ adı altında toplamda beş bölüm açılacağını dile getiren Halidi, “Nasipse önümüzdeki yıl en az 300 öğrenci bekliyoruz. Balık ekmek etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise, Bulanık Meslek Yüksekokulunda üç bölüm hizmet verdiğini hatırlatarak, “Şükürler olsun gerek sosyolojik gerekse ekonomik olarak şehrimize desteği olduğunu düşünüyorum. Hele hele gelecek yıl 300 öğrenci ile birlikte muazzam bir ekonomi oluşturacak. Esnaflarımızı ve yerelde bulunan vatandaşlarımızı hoşnut bir durum olacak. En büyük problemimiz insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmektir. Bugün kamu kurumlarımızda ve özel sektörümüzde olsun bir takım eksiklerimiz varsa, dönüp dolaşıp insan kaynağını iyi bir şekilde eğitemediğimizden kaynaklıdır. Yani bir iyi insan yetiştirmeliyiz. İyi bir şekilde yetiştirmeliyiz ki kamu kurumlarımızda ve esnaflarımızda rahat bir şekilde işlensin. İşte meslek yüksekokulumuzda bulunan bu bölümlerde mezun olanlar, devlet dairelerinde çalışma imkanına kavuşacaklar. Bizlerde kaymakamlık, devlet olarak bunlara vesile olabilirsek mutlu oluruz. Burada bir başarı varsa, tüm ekibin başarısıdır. Burada çok güzel bir aile ortamı sağlamaktayız. Etkinliğimiz, Bulanık Belediyesi ile Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliği ile her yıl devam edecektir” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından protokol ve öğrencilere, kızartılan balık ekmek ikramı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
    1. Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
    2. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    3. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    4. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    5. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    6. Antalya Bisiklet Turu
    7. YHT kazazedelerinden Ankara..
    8. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    9. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    10. Hollanda’da camiye saldıranların..
    11. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    12. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    13. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    14. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    15. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    16. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    17. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    18. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    19. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    20. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    21. Bakan açıkladı: O borçlar..
    22. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    23. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    24. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    25. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    26. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    27. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    28. Siber polisi banka müşterilerini..
    29. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    30. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...