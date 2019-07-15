0553 313 94 23

Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı.


Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindekilerle birlikte Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif programına katıldıktan sonra şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya geldi. Protokol Erentepe Şehitliğinden sonra ise "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nı ziyaret ederek şehitler adına dikilen fidanların sulama ve bakımını yaptı.


Açıklamalarda bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, 15 Temmuz’un öyle basit bir darbe teşebbüsü olmadığını belirterek, “15 Temmuz bütün toplumu kaosa götürmenin sinsi bir planı idi. FETÖ terör örgütünü diğer terör örgütlerinden ayıran, insanların dini duygularını kullanması ve istimrar etmesidir. 15 Temmuz ruhunu birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiği bir ruh olarak yaşatmak lazım. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm kurum amirleri ile Bulanık halkı ile bu şuuru yaşatacağız” dedi.


15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil toplum kuruluşlarından çevre duyarlılığı çağrısı
    1. Sivil toplum kuruluşlarından çevre..
    2. İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de..
    3. Elazığlı öğretmenler, şehitler için..
    4. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    5. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    6. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    7. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    8. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    9. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    10. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    11. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    12. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    13. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    14. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    15. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    16. Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep..
    17. Kocaeli’nin ilk millet bahçesi açıldı
    18. Otomobil takla attı! Yaralılar var
    19. Komandolar, teröristlerin malzeme..
    20. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    21. "15 Temmuz" fotoğraf sergisi ve..
    22. Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma..
    23. Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
    24. Gençlerden 15 Temmuz’a özel klip
    25. Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla..
    27. Şanlıurfa’da şehit aileleri ve gaziler..
    28. Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına..
    29. AK Parti Kadın Kolları Başkanı..
    30. Başakşehir 15 Temmuz’u unutmadı
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”