Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindekilerle birlikte Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif programına katıldıktan sonra şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya geldi. Protokol Erentepe Şehitliğinden sonra ise "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nı ziyaret ederek şehitler adına dikilen fidanların sulama ve bakımını yaptı.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, 15 Temmuz’un öyle basit bir darbe teşebbüsü olmadığını belirterek, “15 Temmuz bütün toplumu kaosa götürmenin sinsi bir planı idi. FETÖ terör örgütünü diğer terör örgütlerinden ayıran, insanların dini duygularını kullanması ve istimrar etmesidir. 15 Temmuz ruhunu birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiği bir ruh olarak yaşatmak lazım. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm kurum amirleri ile Bulanık halkı ile bu şuuru yaşatacağız” dedi.

15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.