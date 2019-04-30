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Bulanıklı öğrencilerden muhteşem gösteri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Öz Yaşam ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin öğrenci ve öğretmenlerince düzenlenen gösteri büyük beğeni kazandı.

30 Nisan 2019 Salı 16:37
Bulanıklı öğrencilerden muhteşem gösteri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Öz Yaşam ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin öğrenci ve öğretmenlerince düzenlenen gösteri büyük beğeni kazandı.


Bulanık Halk kütüphanesinin toplantı salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okulun tanıtım videosunun yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenci ve öğretmenler; şiirler okuyarak, dans gösterisi ve müzik dinletisi sundu. Daha sonra bir konuşma yapan Merkez Müdürü Tahir Korkmaz, engelli öğrencilerin normal bir hayat sürmelerinin toplumun desteğiyle mümkün olabileceğini belirterek, "Her engelli öğrencimizin kendine has yetenekleri var. Yeteneklerini sergilemeleri için onlarla yakından ilgileniyoruz. Öğretmenlerimiz ve personellerimizle birlikte öğrencilerimizi ötekileştirmeden, topluma kazandırmak için özverili şekilde çalışıyoruz.Engelden kurtulmanın yolu, engelleri başaracağına inanmakla başlar.Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ise, özel öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları programla neleri aşabileceklerine şahit olduklarını söyledi. Güzel bir program hazırlandığını aktaran Edip, "Büyük keyif ve heyecanla izledik. Öğrencilerimize, eğitim veren öğretmenlere, okul idarecilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Programa katılan davetliler, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.


Programa Edip, Şube Müdürü Mustafa Ergen, Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Devlet Hastanesi Müdürü İsmet Subaşı, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:37
  1. fotoğraf
  2. sergi

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