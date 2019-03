Bulanıklı çocuklara ‘polislik mesleği’ anlatıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyonla; Türk Telekom İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Oğlakkaya İlkokulu öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı. Bulanık Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Tekçe, polisliğin meslek dışında bir vatan sevdası olduğunu, bu duygularla yapılan polislik mesleğinde yaşanan olumsuzlukların hayatı etkilemediğini söyledi. Polislik mesleğine giriş şartları hakkında da bilgi veren Tekçe, “Polislik mesleği güzel ve onurlu bir meslektir. Bizler bu mesleği seçtik; gururla, onurla bu mesleği yapıyoruz. İnsanlar her konuda her insandan yardım isteyemez, ama polislerden hepimiz her konuda yardım isteyebiliriz. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de herkese, hiçbir ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışmaktır” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ise; trafik kuralları, güvenli trafik ve ilçenin güvenliği hakkında öğrencilere bilgiler verdi.