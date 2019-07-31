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Bulancak Belediyesi’nden örnek uygulama

Giresun’un Bulancak Belediyesi tarafından şehir içinde ana caddeler üzerinde engelli ve bisiklet yolu düzenlemesi yapılıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:18
Bulancak Belediyesi’nden örnek uygulama

Giresun’un Bulancak Belediyesi tarafından şehir içinde ana caddeler üzerinde engelli ve bisiklet yolu düzenlemesi yapılıyor.


Zabıta Müdürlüğü Trafik Şefliği tarafından yürütülen çalışmalar ilk etapta 15 Temmuz Caddesi, Dükkan Boğazı-Şemsettin Boğazı arasında başlatıldı. Sarı renkte engelli ve bisiklet sembolleri ve çizgiyle ayrılan yol, içi de maviye boyanarak uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. Yol boyunca ayrım dubalarıyla da araç parkı engelleniyor.


Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar yaptığı açıklamada “Bulancakımızı daha yaşanır ve herkesin rahatça yaşayabileceği bir şehre dönüştürme çabalarımız devam ediyor. Bu anlamda daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm ilçede engelli vatandaşlarımızın ve bisiklet kullanıcılarının daha rahat ve güvenli bir ortamda bu araçlarını kullanabilecekleri özel alanlar/yollar oluşturmaya başladık. Bulancak bisiklet kullanımı için çok uygun bir ilçe olduğu için oldukça yaygın ve yoğun bir bisiklet kullanımı söz konusuydu. Gelen yoğun talep ve istekleri karşılıksız bırakmadık ve bu çalışmayı başlattık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:18
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