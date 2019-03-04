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Bulancak Belediye Başkanı Yakar 70 dönüm dolgu alanı üzerine sahil projesi planlıyor

Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Yakar, Karadeniz sahilinde Rize’den sonra dolgu alanı onayı alan ikinci belediye olarak büyük bir başarıya imza attı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:54
Bulancak Belediye Başkanı Yakar 70 dönüm dolgu alanı üzerine sahil projesi planlıyor

Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Recep Yakar, Karadeniz sahilinde Rize’den sonra dolgu alanı onayı alan ikinci belediye olarak büyük bir başarıya imza attı. Duble sahil yolu geçen il ve ilçelerde Rize’den sonra dolgu alanı onayı alarak büyük bir başarıya imza atan Başkan Yakar, buraya yapılacak olan projeyi açıkladı. Uzun süreden bu yana süren çalışmaların ardından zoru başaran ve 70 dönüm dolgu alanı onayı alan Başkan Yakar, burada yapılacak olan projenin müjdesini verdi.


70 dönüm dolgu alanı ve rekreasyon alanı ile ilgili onayın alındığını ÇED Raporu’nun çıkarıldığını kaydeden Yakar "CHP yönetimi döneminde projesi değiştirilerek sahili bitirilen duble sahil yolundan sonra nefessiz kalan Bulancak İlçesine bir nevi nefes alacak bir alana kavuşacak. Kafe, park alanları, koşu yolu, restoran, mesire alanları, spor kompleksi gibi çalışmaların yapılacağı proje Bulancak ilçesi için muazzam bir proje olarak vatandaşın büyük beğenisini kazanacak" dedi.


“Bu onayı almak çok zor bir olaydı " diyen Yakar "Ama şükürler olsun teşkilatımızın, milletvekillerimizin yardımı ile Karadeniz sahilinde 2. Dolgu alanını almayı başardık. AK Parti öncesindeki yönetimin ilçemize en büyük ihaneti olan duble sahil yolunun şehrimizin önüne set çekilmesinin ardında Bulancak adeta nefessiz kaldı. Gerçek proje 12 dalga kıran T’li ve sahil yoluyla aynı seviyedeyken dönemin CHP yönetimi maalesef Bulancak ilçesinin tarihine kara bir damga olarak birkaç yer kurtarma adına ilçemize set çektirdiler ve yolu yükselttiler. İlçemiz artık nefes alamaz, deniz göremez hale geldi. Yol bazı yerlerde binaların ikinci katına eşit seviyeye geldi. Bizde bu dolgu alanını ilçemize kazandırarak bir nebze halkımızı denizle buluşturmayı hedefliyoruz. Biz laf değil icraat yapıyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:54
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