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Biyografi Buket Demirel kimdir neden öldü?
Biyografi

Buket Demirel kimdir neden öldü?

Buket Demirel kimdir? Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Bu haberin ardından pek çok kişi Buket Demirel'in kim olduğunu, neden vefat ettiğini araştırmaya başladı. Buket Demirel ölüm sebebi

Yeniakit Publisher
2021-06-12 14:29:00 -
Buket Demirel kimdir neden öldü?

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Demirel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında ifadeler nedeniyle mahkeme başkanının gözlerinin dolması üzerine, gözyaşlarını eliyle silmesiyle gündeme gelen Demirel'in vefatına ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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