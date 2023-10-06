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Medya 'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu
Medya

'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-06 07:59:00 - 2023-10-06 08:02:00
'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attığını kamuoyu ile resmen paylaştı.

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını söyledi.

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu.

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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