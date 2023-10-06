'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu
Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attığını kamuoyu ile resmen paylaştı.
Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını söyledi.
Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu.
Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.
Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"
Sosyal Medya
Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"
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