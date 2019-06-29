0553 313 94 23

Buhari'den bölgesel güvenlik eleştirisi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari:- "Son dönemlerde bölgelerimizde yaşanan olaylara baktığımızda, hedefimize ulaşmak için ortak karar almamız gerektiğini görüyoruz. Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor"

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
Buhari'den bölgesel güvenlik eleştirisi

ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yapılan çalışmalara rağmen bölgede hala güvenlik sorunun devam ettiğini belirterek, "Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor." dedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki devlet başkanlığı konutunda yapılan "55. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na, topluluğa üye ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, üst düzey yetkililer katıldı.

ECOWAS Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Buhari, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin gelişmesi için her türlü çalışmayı hayata geçirmelerine rağmen, güvenlik sorununun devam ettiğine işaret ederek, "Bölgelerimizde, etnik çatışma, çoban ve çiftçi çatışması, silahlı ve terör saldırıları hala devam ediyor." diye konuştu.

Buhari, bölgedeki şiddet olayları ve terör saldırıların en büyük sorun olduğuna dikkati çekerek, bu tür şiddet olaylarının son vermek için harekete geçeceklerini söyledi.

Bölgede devam eden terör olaylarına çözüm bulabilmek için ECOWAS'ın ortak strateji ortaya koyması gerektiğini belirten Buhari, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde bölgelerimizde yaşanan olaylara baktığımızda, hedefimize ulaşmak için ortak karar almamız gerektiğini görüyoruz. Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor. Batı Afrika’da kalıcı güvenliği tesis etmeye çalışırken, öte yandan bölgede kalıcı bir ekonomi ve sosyal gelişmelere yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Böylece, bölgedeki yoksulluk ve işsizlik oranını da azaltmış oluruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
  1. "55. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"
  2. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
  3. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş bizimdir"
    1. KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş bizimdir"
    2. 5. kattan atlayan genç hayatını..
    3. SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
    4. Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı..
    5. Kardeşeli Derneği kurban bedelini..
    6. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride..
    7. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    8. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    9. G.Saray'ın eski yıldızı Wesley..
    10. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    11. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    12. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    13. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    14. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    15. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    16. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    17. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    18. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    19. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    20. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı