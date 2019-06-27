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Buhara'da SBÜ'ye bağlı tıp fakültesi kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Özbekistanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan üniversitemizde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır"

27 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Buhara'da SBÜ'ye bağlı tıp fakültesi kuruldu

İSTANBUL (AA) - Özbekistan'ın Buhara şehrinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ) bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi kuruldu.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran 2019 tarih ve 1157 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Özbekistan'ın Buhara şehrinde, üniversiteye bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin, Sultan Abdülhamid Han'ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle kurulduğunu ve kuruluş amacına uygun olarak Somali ile Sudan'da yüksekokullar açtıklarını belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, Somali ve Sudan'ın ardından kadim medeniyetin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Buhara'da da Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açmak için kolları sıvadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet imkanlarını seferber ettiği ve yurt dışında lisans seviyesinde bir ilk olan bu Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzasıdır. Özbekistanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan üniversitemizde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır.

Bu vesileyle sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilme, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş 2. Abdülhamid Han'ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ederken bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim. Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz. Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız."


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:10
  1. Buhara
  2. Cumhurbaşkanı kararı
  3. İbni Sina Tıp Fakültesi
  4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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