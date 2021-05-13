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Korona Virüs Bugünkü vaka sayısı kaç? Korona olanların sayısı ne kadar? 13 Mayıs korona tablosu vakalar düştü mü?
Korona Virüs

Bugünkü vaka sayısı kaç? Korona olanların sayısı ne kadar? 13 Mayıs korona tablosu vakalar düştü mü?

Korona tablosu ne kadar düştü? Günlük korona vakası bugün kaç? soruları tam kapanmanın devam ettiği şu günlerde bir hayli merak edilmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs’tan sonra normalleşme adımlarına ilişkin müjdeyi verirken, bugün vaka sayısı da açıklandı. $emi bugünkü vaka sayısı kaç? Korona olanların sayısı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 19:47:00 - 2021-05-13 19:49:26
Bugünkü vaka sayısı kaç? Korona olanların sayısı ne kadar? 13 Mayıs korona tablosu vakalar düştü mü?

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor: Bugün 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi, 238 kişi vefat etti. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin 13 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Tabloda vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti.

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