Bugünkü vaka sayısı kaç? Korona olanların sayısı ne kadar? 13 Mayıs korona tablosu vakalar düştü mü?

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor: Bugün 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi, 238 kişi vefat etti. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin 13 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Tabloda vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti.