Koronavirüs salgınında iki yıl geride kaldı. Omicron varyantıyla vaka sayıları bir hayli düştü. Peki, bugün kaç yeni korona vakası var?

Bugünkü korona vaka sayısı kaç? Bugün kaç kişi koronadan öldü?

Son 24 saatte bin 608 vaka tespit edildi. Bir günde toplam 138 bin 894 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 219 olarak kaydedildi. 17 Mayıs 2022'de 7 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.