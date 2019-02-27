ÇANKIRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Biz uzun yıllardır birikmiş problemlerin üstesinden gelmiş bir liderin ekibindeyiz. Bugüne kadar çözmediğimiz hiçbir problem kalmadı." ifadesini kullandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindekilerle Çankırı Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra makamda Vali Hamdi Bilge Aktaş'la sohbet eden Yerlikaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yerlikaya, burada partililerle bir araya geldi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, bakanlıkla ilgili eksiklikleri gözden geçirmek hem de istişare edebilmek için Çankırı'ya geldiklerini söyledi.

31 Mart'ta Çankırı'yı "Türkiye şampiyonu" olarak görmeyi arzuladıklarını belirten Yerlikaya, olanaklar çerçevesinde Çankırı için mücadele etmeye hazır olduklarını söyledi.

Çankırı'daki yüzme havuzunun yapımına ilişkin soru üzerine Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz uzun yıllardır birikmiş problemlerin üstesinden gelmiş bir liderin ekibindeyiz. Bugüne kadar çözmediğimiz hiçbir problem kalmadı. Bugün inanın onu da çözeceğiz. Zaten proje aşamasında, yapımına da kısa sürede başlayacağız. Buraya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kurmayı da arzu ediyoruz. İnşallah yakın zamanda TOHM'u başlatır, spor camialarımıza kavuştururuz."

Yerlikaya, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.