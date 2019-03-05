Bugünden yapacaklarınızı neden konuşmuyorsunuz?

Alaettin Köksal

Gerçek Dostlar; partiler üstü bir anlayışla hareket eden, herhangi bir partiye, cemaate, tarikata körü körüne bağlanmayan, vatanı, milleti, bayrağı, devleti, dini, İslam ümmetinin milli ve manevi değerleri için, bedel ödemeyi göze alan, dünyeviliklere boyun eğmeyen, şer güçlerin ve yerli işbirlikçilerin vesayetini kabul etmeyen yüksek karakterli insanlardır.

İlaç gibi dostlar, iyi günde ortaya çıkmayan, kötü günde dostuna şifa olmaya çalışırlar. Yakın dostlar; sırdaştırlar. Uzak dostlar; dost bildiğine karşılıksız dua ederek destekleyenlerdir. Menfaat dostları; Sadece kendi dertlerini konuşurlar. İstedikleri olmayınca, şahsi ikbal ve menfaatleri bittince, dost insanları fütursuzca eleştirerek kolayca saf değiştirirler.

Toplumun önünde duran siyasi liderlerin, cemaat önderlerinin, tarikat şeyhlerinin, devletin sivil ve resmi kurumlarında görev alan etkili ve yetkili yöneticilerin dostluğu ile avamın dostluğu arasında güçlü bir iman bağ vardır. Yöneticilerin dostluğu hak ile batılı, doğru ile yanlışı, zulümle adaleti, iyi ile kötüyü, haramla helali, zararlıyla faydalıyı, güzel ile çirkini birbirine karıştırarak toplumu yanlış yöne saptırmaya çalışmazlar. Yönetici konumunda olmayan insanlar, körü körüne yöneticilerin dostluğuna güvenmezler. Sözünde durmayan, ülkenin mili ve manevi değerlerine saygı duymayan, çözüm üretmeyen, vefasızlık yapan, dost gibi davranmayan, doğrudan ve dolaylı bir şekilde yalan konuşarak, milletin aklıyla alay etmeye çalışan parti liderlerinin, tarikat şeylerinin, cemaat önderlerinin Kur’an ve sünnet uymayan sözlerine eyvallah demezler.

Şüphesiz ki, gerçek dost, Yüce Allah’tır. Sonra Yüce Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed (SAV) ve ona indirilen, Hz. Kur’an-ı Kerim’dir. Sonra Kur’an sünnet yolundan ayrılmadan tebliği ve davet görevini eksiksiz olarak yapan salih insanlar ve onlarla birlikte hareket eden toplumun huzur ve refahı için kötü işlere set çekmeye, iyi işlerin önünü açmaya çalışan imanlı yöneticilerdir.

Kur’an ve sünnet ışığında özetleyerek yazmaya çalıştığım bu ilkeleri kabul eden dost insanlara soruyorum; yaşadığımız bu zor süreçte, Sayın Erdoğan’ı eleştirirken, ölçüyü kaçırdığınızı düşünebiliyor musunuz? Sayın Erdoğan hakkında, İslam muhalifi diyebilir misiniz? 2000 öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi mukayese ettiğinizde, 2000 öncesi Türkiye’nin çok daha iyi olduğunu söyleyebilecek kadar nefsi bir cehaletin içinde olabilir misiniz?

Sayın Erdoğan’ın ülkenin imarı, milletin maddi ve manevi refahı için yaptıkları hizmetleri yeterli görmemek, hiçbir şey yapmadığı anlamına gelebilir mi?

Ülkeyi iflasın eşiğin getirdiğini söylemek suretiyle milletin aklıyla alay ettiğinizi, millette sizinle alay ettiğini anlayamayacak kadar kör ve sağır olabilir misiniz?

Sayın Erdoğan’ın yapma imkânı olduğu halde, kasıtlı olarak yapmadıklarını söyleyecek bir deliliniz bir bilginiz var mı?

Ülkenin siyasi ve ekonomik şartlarını bilmeden konuşmak sizlere yakışıyor mu?

Sizler iktidara geldiğinizde, Sayın Erdoğan’ın yapmak istediği halde, yapamadıklarını sizler yapabilecek misiniz?

Evet diyorsanız, sizlere soruyorum sırtınızda yumurta küfesi yok bugünden yapacaklarınızı neden konuşmuyorsunuz?