Plastik poşetler bugünden itibaren ücretli olacak

Plastik poşetler bugünden itibaren 25 kuruştan satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alınan her 15 kuruşun “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak yeni çevreci projelere ayrılacağını söyledi. Kurum, “Ücret kararını; karayı 800, denizi 400 yıl kirlettikten sonra yok olan poşetlerin kullanımını azaltmak için aldık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında bugünden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli alınacak.

Bakanlık bu kararı kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde arttırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle aldı.

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek.

Düzenlemeyi Yeni Şafak'a değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl bir poşetin 25 kuruştan satın alınacağını söyledi. Kurum, “Bu bedelin 15 kuruşu “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak yeni çevreci projeler için ayrılacak, kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının kârı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak” dedi.

Atıklar yerinde ayrıştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesiyle ilgili de bilgi veren Kurum, şu bilgileri paylaştı: “Çevreyi en çok kirleten ülkeler sıralamasına baktığımızda yüzde 25 ile Çin birinciyken, ABD ve AB ülkeleri yüzde 15 kirlilik oranlara sahip. Türkiye ise yüzde 0,7 ile asgari bir seviyede kalarak, çevreyi en az kirleten ülkelerden biri. Bu rakamlara rağmen ülkemizin doğaya saygılı, ekolojik dengeyi bozmayan bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen projemiz ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile bakanlığımızda hayata geçirildi. Yıl sonu itibariyle bu rakam 10 bin kuruma ulaştı. İkinci eylem planında Sıfır Atık Sisteminin 13 bin kuruma yaygınlaştırılması planlanıyor."

Mavi bayrakta hedef birincilik

İsrafı önlemenin nihai hedef olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, temiz deniz ve temiz su ile ilgili olarak da şöyle konuştu: “Dünyada hızla tükenen ve kirlenen su kaynakları için de 2018 yılında önemli yatırımlar yaptık. 2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 35'ine atıksu arıtma hizmeti verilirken, 2018 yılında bu oran yüzde 85,5’e ulaştı. 2023 hedefimiz, atıksuların tamamının arıtılarak doğaya deşarjıdır. Temiz denizlerimizin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısı da 2002 yılında 151 iken, 2018 yılında 459‘e ulaştı. Mavi bayraklı plaj sayısında dünyada ilk üçteyiz, bu alanda hedefimiz dünya birinciliği.”

Millet bahçeleri nefes olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği ve ardından da yakından takip ederek açılışlarına katıldığı Millet Bahçeleri de bir başka çevreci çalışma olarak karşımıza çıktı 2018’de. Bakan Kurum, birinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 18 ilde 33 adet Millet Bahçesi’nin çalışmalarına başladıklarını ve şu ana kadar 7 tanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Millet bahçelerini 81 ilimize de yaygınlaştıracağız” dedi.

Cezalar arttı

Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde belirlenen, ‘kanuna aykırılık halinde’ uygulanacak idari para cezaları da 2019 yılı için yüzde 23,73 arttırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinde, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, tebliği uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak tespit edilmiştir” denildi. (Yeni Şafak)