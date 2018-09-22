Bugün ve yarın hava durumu nasıl? Bugün (22-23 Eylül) İstanbul Ankara İzmir hava durumu bilgileri

Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarından son dakika olarak açıklanan hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde hafta sonu hava nasıl olacak? Sorusunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Eylül Cumartesi ve 23 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl? İşte hafta sonu hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu 35

Adana parçalı ve az bulutlu 34 derece

Burdur az bulutlu ve açık 32 derece

Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 34 derece

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Kayseri az bulutlu ve açık 28 derece

Konya az bulutu ve açık 29 derece

Bolu parçalı bulutlu 27 derece

Kastamonu parçalı bulutlu 26 derece

Sinop parçalı bulutlu 28 derece

Zonguldak parçalı bulutlu 24 derece