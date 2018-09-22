0553 313 94 23

Bugün ve yarın hava durumu nasıl? Bugün (22-23 Eylül) İstanbul Ankara İzmir hava durumu bilgileri

Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarından son dakika olarak açıklanan hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde hafta sonu hava nasıl olacak? Sorusunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Eylül Cumartesi ve 23 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl? İşte hafta sonu hava durumu raporu…

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
Bugün ve yarın hava durumu nasıl? Bugün (22-23 Eylül) İstanbul Ankara İzmir hava durumu bilgileri

Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarından son dakika olarak açıklanan hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde hafta sonu hava nasıl olacak? Sorusunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Eylül Cumartesi ve 23 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl? İşte hafta sonu hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu 35

Adana parçalı ve az bulutlu 34 derece

Burdur az bulutlu ve açık 32 derece

Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 34 derece

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Kayseri az bulutlu ve açık 28 derece

Konya az bulutu ve açık 29 derece

Bolu parçalı bulutlu 27 derece

Kastamonu parçalı bulutlu 26 derece

Sinop parçalı bulutlu 28 derece

Zonguldak parçalı bulutlu 24 derece

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
  1. Zonguldak
  2. Sinop
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Kastamonu
  6. Bolu
  7. Kahramanmaraş
  8. Burdur
  9. Van
  10. Trabzon
  11. Samsun
  12. Muş
  13. İzmir
  14. İstanbul
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Bitlis
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. istanbul hava durumu saatlik
  22. istanbul hava durumu 30 günlük
  23. hava durumu istanbul 15 günlük
  24. hava durumu 15 günlük
  25. hava durumu istanbul 10 günlük
  26. istanbul hava durumu son dakika
  27. hava durumu son dakika
  28. yarın hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    1. 5. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman..
    2. İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı..
    3. Süper Ligi bugünkü maçlar
    4. Çorum'da inanılmaz kaza! 13 aracı biçti
    5. Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda..
    6. Libya'daki çatışmalarda şimdiye kadar..
    7. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    8. İdlib Mutabakatı için ilk yorum Devlet..
    9. Jandarma Genel Komutanlığına operasyon!
    10. Dev metro projelerini bakanlık üstlendi
    11. Bugün ve yarın hava durumu nasıl?
    12. ÇAYKUR’dan rekor alım
    13. Eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
    14. DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde..
    15. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman..
    16. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    17. Fenerbahçe'den Cocu ve Ersun Yanal..
    18. Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!
    19. Turkcell Global Bilgi Bursa’da..
    20. Takla atan arabada sıkıştı! Görenler..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!