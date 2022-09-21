'Bugün ülkemizde üç devlet kurumu hiç çalışmıyor'

Bugün ülkemizde bu üç devlet kurumu hiç çalışmıyor ya da çalışamıyor. Bu üç kurum hangileri diye sorarsanız; 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 2) Diyanet İşleri Başkanlığı. 3) Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bu iddiamızın ne kadar yerinde olduğunu belirteyim. Daha önceki toplumsal acı olayları saysam bu sayfalara sığmaz. Sadece son iki gündeki üç olay bu iddiamın ne kadar isabetli olduğunun ispatıdır. Gaziantep’te bir baba üç kızını ve karısını pompalı tüfekle öldürdü ve yakalanarak tutuklandı. Bir genç de hamile annesini bıçakladı ve anne çocuğunu kaybetti. Bu genç de yakalanarak tutuklandı. Yine bir genç kız erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, yakalanarak tutuklandı. Mesele halledildi mi hayır. Sadece adliyeye ve hapishaneye havale edildi o kadar. Bir defa böyle toplumsal acı olaylar cereyan etti mi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir din yetkilisi, bir psikolog bir de emniyetten tecrübeli emniyet yetkilisinden ibaret üç kişilik bir heyeti bu ölen ve öldüren aileye yollamalı. İki tarafı da dinleyip bu acı olayın neden vuku bulduğunu araştırmalı ondan sonra bu üç kişilik heyetin verdiği rapor doğrultusunda tedbirler almalıdır. Bir insan hastalandığı zaman doktora gider. Doktor bir kan tahlili, bir idrar tahlili ister. Gerekiyorsa bir de röntgene sokar ve hastanın bu tahliller ve incelemeler neticesinde hastalığın teşhisini koyar ve gereken ilaçları da yazar. Ve hasta olan kişi ilaçları kullanınca iyileşir. Olay bundan ibaret. Bu aklı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ben mi vereceğim? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yapıyor. Bu toplumu ben mi düzelteceğim moduna girip nemelazımcılığı oynuyor, bu olayları görmezden, duymazdan geliyor. Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanlığına.

Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanlığına.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), bilgisiyle hitabetiyle, dirayetiyle kız çocuklarını bile diri diri gömen bir toplumu karıncayı bile ezmekten çekinen bir toplum haline getirmiştir. Ben 73 yaşındayım. Bir sürü camide vaaz dinledim. Bu yaşa kadar üç tane vaiz dinledim. Şimdi vaizler, hocalar hep vatandaşın bilgiyi namazdan, oruçtan, abdestten, zekattan ve hacdan bahsediyorlar. Evet bu İslam’ın şartları olmadan İslam olmaz ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Demekle acaba neyi kastediyor, bunu bilmek gerekir. Hocalarımız İslam’ı anlatırken sadece İslam’ın kabuğunu anlatıyorlar. İçeriğine, özüne hiç girmiyorlar. Zaten vaizler, hocalar vaaz ederken cemaat ya uyuyor ya da cep telefonları ile ilgileniyorlar. Vaizler cemaate bir heyecan, bir ilgi vermiyorlar.

İngilizler, 1915 yılında Bağdat’ı işgal edince Bağdat Valisi General Hamilton bir gece vakti şehri teftişe çıkar. O sırada camiden sabah ezanı okunmaktadır. Hamilton yanındakilere bu sesler nedir diye sorar. Yanındakiler sabah namazına çağıran ezandır bu derler. O sırada bir Müslüman camiye gitmektedir. General Hamilton o kişiyi durdurarak nereye gidiyorsun diye sorar. O Müslüman da namaza diye cevap verir. Hamilton sonra nereye gideceksin diye sorar. Adam işime diye cevap verir. Hamilton sonra nereye gideceksin diye sorar. Adam hiçbir yere diye cevap verir. Bu söz Hamilton’un çok hoşuna gider. Aferin kıl beşini bil işini diye cevap verir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da mücadele etmeyen, bilinçli, şuurlu Müslüman istemiyor, tam da Hamilton’un istediği gibi hareket ediyor dersem, çok mu yanlış olur..

Eğer bu üç kurum mükemmel çalışsalar nemelazım bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın düşüncesinde olmasalar ülkemizde kız arkadaşı, erkek arkadaşı, karı-koca cinayetleri vuku bulmaz, dolandırıcılık, gasp, hırsızlık olmaz ve bu yuvaları yıkan cinayetler olmaz. Bu bahtsız cahil aileler de acı olayları yaşamazlar. Düşünün ki dünya yıkılsa bile Cenab-ı Allah’ın bir insanın haksız yere öldürülmesi kadar gücüne gitmez. Eğer vaizler, hocalar bir insanı haksız yere öldürenin ebedi cehennem ateşinde kavrulacağını anlatsalar insanlar asla bu ağır suçu işlemezler. Ama bunları TV’lerde, camilerde anlatsalar insanoğlu bu gaflete düşmez. Zaten toplumuzda okuma alışkanlığı yok. Bu meseleleri kim anlatacak. Tavuk, böcek öldürür gibi insan öldürüyorlar. Yalnız bu suçların cezasını bu üç kurumun yetkilileri de çekecekler. Bu tartışılmaz gerçektir. Çünkü hakkıyla anlatmıyorlar, uyarmıyorlar, görmezden duymazdan geliyorlar.

Hz. Ömer (r.a.) diyor ki “bir kurt dağda koyunu kapsa onu da sorar Allah, Ömer’den.” Acaba bu değerli insan ne demek istiyor düşünmek gerekir. Şimdi bir toplumu çürüten ve çökerten bu olaylar bu defa Allah’tan bize deprem, sel, yokluk, hastalık olarak dönüyor. Çünkü kainatın bir sahibi var. Bunu bu topluma anlatmak gerek. Bunu da ben anlatmayacağım herhalde. Geçen yıl İstanbul dışında bir camide sabah namazı kılmıştım. İmam öyle bir çabuk sabah namazı kıldırdı ki secdede söylememiz gerekeni değil üç defa bir defa demek bile mümkün değildi.

Namazdan sonra caminin imamına Hoca, İmam-ı Azam Hz.’leri tadili erkân ile kılınmayan namazın tekrarı gerekir buyurmuşlardır dedim. İmam bana beğenmiyorsan başka camiye git dedi. Yine İstanbul’un bir semtinde perşembe günü öğle namazı kılacağız. Namaza yirmi dakika kala imam vaaz ediyor. Zinadan bahsediyor. Camide 20-30 tane yetmişin üstünde cemaat var. Vaaz bittikten sonra öğle namazı kılındıktan sonra imamın odasına gittim. Hocam bu yaşlılar istese de zina edemez. Bunlara neden zinadan bahsediyor, nefesini tüketiyorsun? Yarın cuma, gençler namaza geliyor. Bu vaazı onlara yap da bir şeyler öğrensinler dedim.

Hoca bana sen ne problemli bir cemaatsin dedi. Böyle hocalarla halk ne öğrenecek. Bunları söyleyince beni hoca düşmanı, diyanet düşmanı zannedecekler ama maalesef acı gerçekler bunlar.

Süte, suya dokunmayan hocalar mı İslam’ı tebliğ edecek.

Büyük alim mütefekkir Süleyman Hilmi Tunahan Hz’leri bir sözünde şöyle diyor: “Efendiler hocalık bir ekmek teknesi bir geçim meselesi değildir. Bir tebliğ meselesidir” diyerek bu probleme dikkat çekmiştir.

ABD’nin ikinci cumhurbaşkanı olan Truman da şöyle demiştir: “Biz yıllarca uğraştık bu toplumu içkiden, cinayetten vazgeçiremedik. Sizin Peygamberiniz bir çırpıda bu meseleyi halletti. Onun Peygamber olduğuna ben de inanıyorum” diyerek en büyük vaiz en büyük tebliğci olan Peygamberimizi hayranlıkla tebrik etmiştir.