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Adres bildirimi için son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa....

Adres bildirimi yapmak için bugün son gün. Adres kaydını yaptırmayan 323 bin seçmen saat 17.00'ye kadar en yakın nüfus müdürlüğüne gitmezse seçimlerde oy kullanamayacak.

17 Ocak 2019 Perşembe 07:56
Adres bildirimi için son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa....

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 40 bin 804 kişinin nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncelleme yaptıklarını duyurdu.

Sadece 40 bin kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın adres bildiriminde bulunmaları için son iki gün.

Adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşımıza, "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.

Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur.

Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın, 17 Ocak 2019 Tarih Saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:56
  1. adres bildirimi
  2. nüfus müdürlükleri
  3. seçmen

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