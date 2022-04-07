Bugün ne pişirsem? Ramazan 6.gün menüsü

İftar sofralarının olmazsa olmaz lezzeti çorbadır... Ramazan ayının 6.günü şehriye çorbası yapacak olanlar bu tarifin yanında ne yapılabileceğini araştırıyor. Peki, şehriye çorbasının yanına ne gider?

Şehriye çorbası tarifi

Malzemeler:

1 litre sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates rendesi

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Nane

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın.

Rendelediğiniz sarımsağı soteleyin.

Ardından salça ve domatesi ilave edin.

1 litre suyu tencereye alın.

Ardından şehriye, tuz, nane ve karabiberi tencereye alın.

Ocağın altını kısın.

Şehriye yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Çorbanızı tereyağında kızdırdığınız pul biber ya da kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Anne köftesi tarifi

Malzemeler:

750 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Yarım Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

Soğan ve sarımsakları rendeleyin.

Soğanın fazla suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri geniş bir kasede güzelce yoğurun.

Leziz bir köfte istiyorsanız; iyice yoğurmanız gerekiyor.

15-20 dakika boyunca köfteyi yoğurun ardından şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Ardından tavada ya da ızgarada köftenizi güzelce pişirin.

Haşlamadan fırın makarna tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı su

Yarım su bardağı sıvıyağ

100 ml krema

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım paket fiyonk makarna

Rendelenmiş kaşar peynir

Beyaz peynir

Derin bir kasenin içerisine yumurtaları kırın ve tuz ekleyip çırpın.

Tüm sıvı malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından karabiber ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Kaşar peyniri, beyaz peyniri ve makarnayı ekleyip karışımı bir fırın kabına boşaltın.

Bu arada makarna çiğ olarak kullanılıyor.

Tepsinin üzerini streç film ile sarın ve karışımı 5 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız makarnanın üzerine kaşar peyniri rendesi gezdirin.

200 derecelik fırında peynirler kızarıncaya kadar yemeğinizi pişirin.

Sütlaç tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Toz tarçın

Sütlacı hazırlamaya pirinci yıkayarak başlayın.

Ardından bir miktar su ile pirinci ocağa alın.

Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin.

1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.

Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin.

Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin.

Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.

Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.

Sütlacı kaselere paylaştırın.

Sütlacı toz tarçınla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.