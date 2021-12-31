Bugün ne pişirsem? Közlenmiş patlıcan yoğurtlu tarifi

Yoğurtlu patlıcan salatası tarifi

Malzemeler

2 adet patlıcan

1 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı mayonez( isteğe bağlı)

Tuz

Üzeri için;

Pul biber

Kırmızı toz biber

Zeytinyağı

Maydanoz

Yoğurtlu patlıcan salatası nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayıp, sap kısmını keselim ve kabuklarını soyarak pişirme kağıdına saralım. Sardığımız patlıcanlarımızı 200°C fırında yaklaşık 30 dakika kadar közlenmeye bırakalım. Sürenin sonunda patlıcanlarımızı fırından alıp pişirme kağıdından çıkararak soğumaya bırakalım. Dilerseniz patlıcanları, kabuklarını soymadan çatal ile bir kaç yerinden delerek de fırında közleyebilirsiniz. Fırında bu şekilde közledikten sonra kabuklarını soyun, varsa suyunu sıkarak süzdürün. Soğuyan patlıcanları bıçak yardımı ile ince küpler halinde doğrayalım. Uygun bir kap içerisine aldığımız yoğurdun içerisine rendelenmiş sarımsak, mayonez ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Doğradığınız patlıcanları da yoğurtlu karışımın içerisine ilave ederek karıştıralım. Üzerini pul biber, zeytinyağı ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.