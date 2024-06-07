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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem diyenlere günün tarifi: Geleneksel ev pastırması lezzetini taşıyor! Tokat pastırması
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem diyenlere günün tarifi: Geleneksel ev pastırması lezzetini taşıyor! Tokat pastırması

Yeniakit Publisher
2024-06-07 18:12:00 - 2024-06-07 18:17:10
Bugün ne pişirsem diyenlere günün tarifi: Geleneksel ev pastırması lezzetini taşıyor! Tokat pastırması

Çemenindeki aromasıyla lezzetlenen pastırma, özellikle kış aylarında yapılan ve tüketilen bir Türk geleneksel et ürünüdür. Yöresel olarak farklı tarifleri ve yöntemleri bulunmaktadır.

Tokat yöresine ait ev yapımı pastırma tarifi oldukça ilgi çekici.

Bu tarife göre pastırmanın yapım aşamaları şu şekildedir:

1. Etin Hazırlanması:
Sırt bölgesinden uzunlamasına kesilmiş et parçaları kullanılır.
Etler, her yanı iyice tuzlanarak büyük bir leğen içine konulur.
Tuzlama işlemi 3-4 gün süresince devam eder.
2. Kurutma:
Tuzlanmış etler asılarak kurumaya bırakılır.
Bu süreç genellikle bir hafta sürer.
3. Çemen Sürme:
Ev yapımı çemen hazırlanır.
Etler çemenle iyice sıvanır ve bir leğen içine çemene yatırılarak üstü kapatılır.
3-4 günde bir etler ters çevrilerek çemenin et tarafından iyice emilmesi sağlanır.
Bu süreç yaklaşık 3 hafta sürer.
4. Final Kurutma:
Çemenlenmiş etler tekrar asılır ve tamamen kuruması sağlanır.
5. Saklama:
Pastırmalar streç film ile sarılarak buzdolabında saklanır.
Çemen İçin Gerekli Malzemeler ve Hazırlık:
Çemen tozu, sıcak suda bir gece bekletilir.
Ertesi gün çöken çemenin üzerindeki su dökülür.
İçine dövülmüş sarmısak, karabiber, kırmızıbiber, kimyon, yenibahar ve karanfil eklenir.
Çemen birkaç gün bekletilerek kullanıma hazır hale getirilir.
Bu tarif, pastırmanın lezzetini evde deneyimlemek isteyenler için oldukça değerli bilgiler içermekte. Ev yapımı çemen ve doğal kurutma yöntemi pastırmanın lezzetini arttıran önemli faktörler arasında. Bu yöntemle yapılan pastırma, hem kendi yemeğinizde kullanmak için hem de dostlarınıza ve ailenize özel bir lezzet sunmak için harika bir seçenek olabilir.

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