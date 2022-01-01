Bugün ne pişirsem? Arpa şehriye çorbası tarifi nefis

Pratik arpa şehriye çorbası tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 silme tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı arpa şehriye

Pratik arpa şehriye çorbası tarifi nasıl yapılır?

Uygun bir tencere içerisine sıvı yağı alalım. Bu aşamada dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Yağımızın üzerine salçamızı ilave edelim ve orta ateşte salçanın kokusu çıkana kadar bir kaç dakika kavuralım. Üzerine pul biber, nane ve tuzu ilave ederek karıştıralım. Ardından suyumuzu da ekleyip karıştırarak kapağını yarı açık olacak şekilde kapatalım ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra üzerine arpa şehriyeyi ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Çorbamızı ara ara karıştırarak kısık ateşte 15-20 dakika pişmeye bırakalım. Şehriyeleri yumuşayan çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.