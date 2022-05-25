Milyonlar toplu taşıma araçlarında maske yasağının ne zaman kalkacağını araştırıyor. Bu sebeple sık sık günlük vaka sayıları araştırılıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

Bugün kaç vaka var 25 Mayıs Çarşamba | Toplu taşıma maske yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza giren maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı merak konusu. Bilindiği gibi maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam ediyor. İki gün üst üste vaka sayısı 1000’in altında gelince maske yasağının tamamen kalkması beklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise üç gün üst üste vaka sayısı binin altında gelmesi durumunda yasağın kaldırılacağını duyurmuştu. Ancak 24 Mayıs Salı günü vaka sayısı bini aştı.

24 Mayıs Salı günü 1304 kişinin testi pozitif çıktı ve 6 kişi hayatını yitirdi. 25 Mayıs Çarşamba günü ise 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.