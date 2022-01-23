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Korona Virüs Bugün kaç vaka var 23 Ocak Pazar | Fahrettin Koca açıklama
Korona Virüs

Bugün kaç vaka var 23 Ocak Pazar | Fahrettin Koca açıklama

23 Ocak bugün kaç yeni vaka var? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen uzun süre ve Omicron varyantının etkisiyle vakalarda önemli bir artış yaşanıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 19:32:00 -
Bugün kaç vaka var 23 Ocak Pazar | Fahrettin Koca açıklama

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgınla mücadele devam ediyor. Vatandaşlar güncel vaka tablosunu merak ediyor. Peki, bugün kaç vaka tespit edildi?

Bugün kaç vaka var 23 Ocak Pazar | Fahrettin Koca açıklama

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuyla birlikte sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil” ifadelerini kullandı.

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